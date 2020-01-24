النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي عن حريق جراج الجيزة

تباشر النيابة العامة التحقيق في اشتعال النيران داخل جراج بمنطقة الطوابق بالجيزة، وطلبت تقرير المعمل الجنائي عن الحادث.





تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران داخل جراج بمنطقة الطوابق بفيصل، وعلى الفور أمر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال والسيطرة على الحريق.





وانتقلت إلى موقع البلاغ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتمكنت وحدات الدفاع المدنى من السيطرة على الحريق، بدون خسائر بشرية.





وتبين من التحريات الأولية التى أجريت بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، نشوب الحريق داخل جراج، وامتداد النيران إلى الهيكل الخارجى لبعض السيارات.





وانتدبت النيابة المعمل الجنائي الى موقع الحريق وجارى تحديد أسبابه.