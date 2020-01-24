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بين الناس

خايفين على عيالنا.. أهالي ناهيا يصرخون من أعمدة الكهرباء

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ محمد منصور، والمقيم بشارع سعد زغلول من شارع ناهيا الكفر برك الخيام مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من وجود أعمدة إنارة مائلة يمكن أن تحدث كوارث بالمنطقة. وطالب "منصور"، المسؤولين بضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة حفاظا على أرواح المواطنين وإزالة الأعمدة المائلة بالشارع خوفا من سقوطها على الأهالى.. ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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