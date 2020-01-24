العراق: علي السيستاني ينتقد تأخر ملف تشكيل الحكومة الجديدة

قال المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا، داعيًا إلى تغليب المصلحة العليا للشعب العراقي.





ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، طالب السيستاني القوى والأحزاب بالتعاون لتسريع تشكيل الحكومة، مشددا على ضرورة احترام سيادة العراق.





وأكد ضرورة تلبية الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، محذرا من المماطلة، داعيا إلى ضرورة ضمان حق العراقيين في التعبير عن أنفسهم بسلمية.



