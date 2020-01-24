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أخبار العالم

العراق: علي السيستاني ينتقد تأخر ملف تشكيل الحكومة الجديدة

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:23 م
المرجع الديني الأعلى
المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني
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شيماء مصطفى
قال المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، إن تشكيل الحكومة الجديدة قد تأخر طويلا، داعيًا إلى تغليب المصلحة العليا للشعب العراقي.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، طالب السيستاني القوى والأحزاب بالتعاون لتسريع تشكيل الحكومة، مشددا على ضرورة احترام سيادة العراق.

وأكد ضرورة تلبية الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، محذرا من المماطلة، داعيا إلى ضرورة ضمان حق العراقيين في التعبير عن أنفسهم بسلمية.

وخرجت تظاهرات في بغداد، اليوم الجمعة، ضد التواجد الأجنبي فى العراق.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات.
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