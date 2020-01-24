أول لاعب ياباني في الدوري الإنجليزي.. تاكومي مينامينو يدخل تاريخ ليفربول





وحقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه وولفرهامبتون، بهدفين مقابل هدف، وواصل ابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي.



وأصبح مينامينو، أول لاعب ياباني في التاريخ، يشارك مع ليفربول، في مسابقة الدوري الإنجليزي.





وشارك مينامينو في مباراة وولفرهاميتونن كبديل لساديو ماني، الذي تعرض لإصابة عضلية في الدقيقة 33 من عمر المباراة.





وكان تاكومي مينامينو، انضم إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادما من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي.





ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

داخل تاكومي مينامينو تاريخ نادي ليفربول، بعد مشاركته مع الفريق، أمس الخميس، أمام وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.