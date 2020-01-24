AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

صدمة كبرى.. توقف الواتساب على هذه الهواتف

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:42 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
أعلن تطبيق المراسلات العالمي واتساب  WhatsApp  توقفه عن العمل على العديد من الهواتف الذكية الشهيرة الأسبوع المقبل، وبناءً على ذلك لم يعد بإمكان أصحاب بعض الهواتف من تحميل البرنامج أو عمل تحديث له. 

واعتبارًا من 1 فبراير سيحرم  مستخدمي WhatsApp على العديد من أجهزة iPhone و Android من  إنشاء حسابات جديدة أو إعادة التحقق من الحسابات الحالية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

وسيتوقف الواتساب على هواتف الأندرويد التي تعمل بإصدارات Android 2.3.7 والإصدارات الأحدث ، وأجهزة iPhone على نظام التشغيل iOS 8 والأقدم منه.

لذلك إذا كنت تود معرفة أي نظام تشغيل يستخدمه iPhone الخاص بك ، انتقل إلى الإعدادات ، ثم عام ، ثم تحديث البرنامج - سيتم عرض الإصدار الحالي لديك.

أما  بالنسبة للهواتف  التي  تعمل  بنظام الأندرويد يمكنك معرفة نظام التشغيل الخاص بك ، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ، ثم حول الهاتف ، ثم معلومات البرنامج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميزة الشبح الجديدة في واتساب.. اقرأ الرسائل بدون معرفة أحد

حصاد 2019| ميزات واتساب الجديدة.. أهمها المكالمات الجماعية

حصاد 2019 | تطبيق واتساب.. التحديثات المتوقع طرحها في عام 2020.. وتعرف على أبرز الميزات التي ينتظرها المستخدمون

WhatsApp يطلق ميزة جديدة لمستخدميه في أحدث إصدار تجريبي

بعد 24 ساعة فقط.. توقف whatsapp نهائيا على هذه الهواتف

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول فبراير.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

ترشيحاتنا

مجدي عبدالغني: فايلر جوزيه جديد.. والزمالك الأفضل.. والمنتخب فاقد الروح.. فيديو

صدمة كبرى.. توقف الواتساب على هذه الهواتف

من السوشيال ميديا.. هاري وميجان أثرياء مدى الحياة بدون عمل

بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون .. كلوب ينتقد أداء محمد صلاح وفيرمينو

بعد توزيع التابلت عليهم.. التعليم: خط إنترنت هدية مجانية لطلاب أولى ثانوي

علي غزلان مطلوب على تويتر.. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس

سك العملة تشارك بجناح متميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

بملابس ملفتة.. زوجة محمود العسيلي تتألق في إسبانيا