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منوعات

أقام فيها شهرا مع صديقه.. قصة جنة بيكاسو المفقودة سر عبقريته الفنية

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:34 م
جنة بيكاسو المفقودة
جنة بيكاسو المفقودة
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أماني إبراهيم
بالتزامن مع افتتاح معرض جديد لـ بيكاسو في الأكاديمية الملكية في لندن، نشرت صحيفة جارديان تقريرا عن الجنة المنسية للفنان الإسباني بيكاسو والتي تقع في دي سانت خوان.

هذه الجنة المنسية، تقع على قمة تل وقال عنها بيكاسو أنها علمته كل شئ، اتخذ بيكاسو من كهفا بهذه القمة منزلا له، ففي عام 1898 كان بيكاسو حينها في الـ 16 من عمره، وأمضى برفقة صديقه شهرا كاملا في الكهف، اتخذا من الأحجار سريرا ومكان للنوم.


هذا المكان يقع تحديدا في جبل سانتا باربارا في منطقة تيريس دي ليبر في كاتالونيا، على بعد حوالي 210 كم جنوب غرب برشلونة، ويقع المكان الذي أقام فيه في منطقة مرتفعة وسط أشجار البلوط الكثيفة، وغابات الصنوبر في الجبال.


صديق بيكاسو في رحلته يدعى مانويل بالاريس، وكان قد درس الفنون الجميلة في مدرسة بـ برشلونة، وكان قد جاء إلى قرية هورتا بفقة أسرته لقضاء إجازة الصيف، وقرر حينها هو بيكاسو الفرار من حرارة الصيف وتوجهوا إلى الجبال حيث أمضوا شهر أغسطس كاملا بها وكان الأهل يزوروهم بالجبل.


يضم المعرض العديد من الأعمال التي رسمها بيكاسو في هورتا، وهو معرض جديد في الأكاديمية الملكية بلندن، والذي سيفتتح غدا 25 يناير، ومن بين الأعمال لوحة فنية لفتاة محلية، وكذلك بعض الرسومات التكعيبية الذي بدء بكاسو في رسمها منذ كان في الحادية عشر من عمره.


الجنة المنسية، لا تستقبل الكثير من الزوار خاصة وأنها تعد منطقة غير معروفة للكثير، وتمتاز بالطرق المتعرجة، وربما هذه الطبيعة المنعزلة كانت سبب هروب بيكاسو إليها للرسم والاستجمام، وكان قد رسم عدة لوحات خلال هذا الشهر.
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