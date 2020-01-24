أقام فيها شهرا مع صديقه.. قصة جنة بيكاسو المفقودة سر عبقريته الفنية

بالتزامن مع افتتاح معرض جديد لـ بيكاسو في الأكاديمية الملكية في لندن، نشرت صحيفة جارديان تقريرا عن الجنة المنسية للفنان الإسباني بيكاسو والتي تقع في دي سانت خوان.





هذه الجنة المنسية، تقع على قمة تل وقال عنها بيكاسو أنها علمته كل شئ، اتخذ بيكاسو من كهفا بهذه القمة منزلا له، ففي عام 1898 كان بيكاسو حينها في الـ 16 من عمره، وأمضى برفقة صديقه شهرا كاملا في الكهف، اتخذا من الأحجار سريرا ومكان للنوم.









هذا المكان يقع تحديدا في جبل سانتا باربارا في منطقة تيريس دي ليبر في كاتالونيا، على بعد حوالي 210 كم جنوب غرب برشلونة، ويقع المكان الذي أقام فيه في منطقة مرتفعة وسط أشجار البلوط الكثيفة، وغابات الصنوبر في الجبال.







