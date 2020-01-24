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ديني

وزيرا الأوقاف والداخلية يؤديان صلاة الجمعة في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:03 م
وزيرا الأوقاف والداخلية
وزيرا الأوقاف والداخلية يؤديان صلاة الجمعة في مسجد الشرطة
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إيمان طلعت
أدى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس، وذلك تزامنًا بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، الذى يوافق 25 يناير من كل عام. 

وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة، التى جاءت تحت عنوان " فضل الشهادة "،  وقدم وزير الأوقاف التهنئة للشعب المصري عامةً بذكرى ثورة 25 يناير ولرجال الشرطة خاصةً بعيدهم.

أدى الصلاة برفقة وزير الأوقاف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام وعدد أخر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة.
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