ميسرة السيد تكتب: رسالة إلى وطني

وطني العزيز، اسمح لي أن أبعث إليك برسالة أفضفض فيها من خلالها معك، فلم يعد التسامر مع البشر يجدي نفعًا، لذلك أود أن أتحدث إليك بصفاء نية، دون خوف أو ترهيب، وأنت تعلم جيدًا مدى عشقي لك وخوفي عليك، لكن الأمور لم تعد بخير كما كنت أظن، لقد صُدمت بواقعك وتركتني أسير فيه دون أن ترشدني إلى الطريق الصواب، قسيت علي رغم أنني عرضت عليك فدايتك بحياتي، والآن تريد أن تطردني من مستقبلك، فلمَ كل هذا البغض يا وطني، حسنًا لن أزايد عليك فيكفي ما أنت فيه لكن عليك أن تعلم أنه مهما طال الزمن أو قصر ستظل وطني وملجأي وأمني، أنت ستظل بداخلي أبد الدهر.





ففي لحظة فارقة من الزمن تتوقف حينها الأحلام، تنتثر الطموحات، يتغلغل الظلام سطوع الشمس وتبقى وحدك عالقًا لا تعلم أي ذنب ارتكبته أم أن ما يحدث معك هو ضريبة نجاحك الذي طالما اجتهدت كي تصل إليه وإبان وصولك لهدفك تجد أن المرحلة السابقة من عمرك قد ذهبت هباءً، كما أنك أصبحت مُجبرًا على العزلة؛ لأن العالم لم يعد متسعًا لك.





حقًا، لقد أصبحت الحياة قاسية بما يكفي لم يعد هناك الكثير من العمر أمامك كي تناضل من أجل ذاتك الذي لم تختره، لقد توجب حسابك على ما هو خارج عن إرادتك والسبب معلوم لكنك تتغاضى عنه خوفًا من افتعال المشاكل، بالإضافة إلى أنك أصبحت غير مهتم بما يدور حولك. ومع ذلك، عليك أن تعطي بلا مقابل، عليك أن تستبسل لأن خياراتك معدومة، عليك أن تكن مثاليًا وتتأذى، فلا يهم من أنت لكن ما يهم من هم.





إنه مشهدًا واحدًا يُعاد كل يوم، تستيقظ من نومك، تذهب إلى عملك، ثم ترجع إلى منزلك مرة أخرى، تكرارًا استنزف قدراتك ومجهودك دون جدوى، وبالنسبة لي لم يكن الأمر مختلف كليًا بل كان متشابهًا إلى حد كبير، كانت الحياة تتزين بألوان الربيع، أحلام بلا سقف، طائر يرفرف بجناحاته لا يأبه للعواصف فهو يعرف جيدًا أي سبيل يسلكه إلى أن بدأ يتحول الوردي إلى رمادي حينها أدركت تمامًا أن الليل القادم ليلًا طويلًا حتى إن سطع النهار بعده.





أتعلم هذا الشعور الذي يجعلك تشبه البركان الخامد، فمع كل زلزال يصيبك تظل صامدًا صامتًا تعلو الابتسامة شفتيك لكنك مُنهار داخليًا، فأنت تعلم أنك فعلت كل ما بوسعك من أجل التغيير للأفضل لكن أنت هو أنت لم يحن الوقت للتغيير، ورغم ذلك أنت متيقن أن العودة آتية لا محالة وهذه الفترة ستصبح ذكرى تطلق عليها في سيرتك الذاتية " استراحة مُحارب ".





عزيزي، لن أطل عليك في رسالتي أكثر من ذلك، فهذا ليس آخر حديث معك لكنه حوار كان لابد منه قبل فوات الأوان، وقبيل الختام أود إعلامك أن الشيطان الذي يقع خلف بحارنا يفتتح ذراعيه لأبنائك ينتظرهم على أحر من الجمر، فكن حنونًا عليهم قبل أن يستقطبهم إبليس وتتحول الحياة حينها إلى حجيم.



