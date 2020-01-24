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برلمان

برلماني: رجال الشرطة يواصلون تقديم التضحيات بمواجهة الإرهاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:35 م
صدى البلد
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أحمد أيمن
وجه الدكتور البدري ضيف، عضو مجلس النواب، التهنئة للشعب المصري وقيادات ورجال وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة المصرية.

وقال ضيف في بيان صحفي له:"تحل ذكرى الاحتفالات بعيد الشرطة المصرية، وما زال رجالها يقدمون كل غالي ونفيس من أجل الحفاظ على أمن وأمان واستقرار الجبهة الداخلية للبلاد، مؤكدا أن دورهم لا يتوقف عند محاربة الإرهاب، بينما يستمر عطاء رجال الشرطة في تنفيذ القانون في مواجهة الخارجين عن القانون.

وأشار النائب إلى أن رجال الشرطة كما قدموا تضحيات في السابق في مواجهة الاحتلال الإنجليزي، ما زالوا يبذلون كافة الجهود إلى جانب القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب الغاشم.

وأشاد بالدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الداخلية في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في مواجهة الغلاء، وغيرها من الخدمات الوطنية التي يقوم بها رجال الشرطة في خدمة الوطن.
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