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أخبار العالم

إمام المسجد الأقصى يكسر قرار الاحتلال..تفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:07 م
امام المسجد الاقصى
امام المسجد الاقصى يكسر قرار الاحتلال
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سمر صالح

كسر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وإمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، قرار إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك.


ودخل الشيخ عكرمة صبري على الأقصى لأداء صلاة الجمعة، وحمله الشبان على الأكتاف وهم يكبرون، معتبرين ذلك تحديا لقرارات الاحتلال القاضية بإبعاد المصلين عن الأقصى والتي طالت خلال الأسبوعين الأخيرين أكثر من 50 فلسطينيا.


وكثفت شرطة الاحتلال تواجدها على باب الأسباط وأوقفت بداية الشيخ عكرمة والمتواجدين معه ثم اعتدت بالدفع والضرب على المصلين لإبعادهم عن المكان.

يشار إلى أن قوات الاحتلال أبعدت الاسبوع الماضي الشيخ عكرمة صبري لمدة اسبوع، ينتهي يوم غد واشترطت عليه حضور التحقيق غد لإمكانية تجديد إبعاده عن الأقصى بحجة " التحريض خلال خطب الجمعة".

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