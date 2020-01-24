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أخبار البلد

مترجمة إشارة بمعرض الكتاب: عملنا تطوعي وهدفنا مساعدة الجميع.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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مريم عزت _ رنا اشرف
تحاول الدولة كل عام تقديم أفضل الخدمات التى تليق بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وهذا يظهر فى الكثير من الخدمات التى قدمتها فى الدورة الماضية، من خلال تسهل زيارة المعرض على المواطنين، وهذا العام سهلت حضور المعرض لذوى الإعاقة من خلال توفير مترجمين للإشارة متطوعين فى كل الندوات.

قالت هبة إحدى متطوعين ترجمة الإشارة لـ صدى البلد، إن المجلس القومى وفر مترجمين إشارة هذا العام للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة فى المعرض لترجمة الندوات بالتطوع.

وأوضحت أنه يتم تقسيمهم على كل ندوات المعرض و العمل يكون تطوعيا بالكامل بدون اى مقابل، ومساعدة كل من لديه مشكله فى فهم الكلام.

وأكدت أن الجمهور أعجب وأشاد بفكرة توافر متطوعين لترجمة الاشارات ومساعدة ذوى الاحتياجات، ولكنها تريد أن يعرف المواطنون بوجودهم فى الندوات للترجمة.

وتابعت قائلة إن الدولة كل عام تسهل على ابنائها خدمات المعرض وتقدمها بشكل يليق بنا أمام العالم، مضيفة أن الدولة تبذل جهودها لرفع كفاءة الخدمة فى فترة المعرض مما يشجع المواطنين على القدوم والزيارة أمام المواطنين وذوى الإعاقة.
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