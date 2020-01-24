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أخبار البلد

الصحة العالمية: لا توجد أي إصابة بمرض كورونا في مصر.. والقاهرة اتخذت استعداداتها

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر جان جابور أنه لا توجد أي حالة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا الجديد" في مصر، والذي حذرت منه المنظمة العالمية، مؤكدا أن مصر بتوجيهات من القيادة السياسية لوزارة الصحة، اتخذت كافة الخطوات والإجراءات اللازمة للتعامل الأمثل مع أي حالة حال ظهورها.

وقال ممثل المنظمة لدى مصر - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط  - إن مصر كعادتها في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة مثل هذه الأغراض، كان قد سبق لها وأن أعلنت في السابع من يناير الجاري على لسان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة عبر بيان صحفي، عن الفيروس الجديد وتوثيق العوارض الخاصة به وكيفية الوقاية منه، موضحا أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد وكذلك قطاع الطب الوقائي بالوزارة يتواصلان معه بصورة يومية؛ لمتابعة تطورات الموقف.

وأعرب جابور عن تقديره لجهود الاستعداد والجاهزية التامة لوزارة الصحة المصرية، التي تمثلت في الترصد الناشط للقادمين عبر الموانئ والمطارات من خلال توعية المسافرين والوافدين بأعراض المرض التي يمكن أن تحدث حالة الإصابة والإبلاغ عنها لأقرب مديرية صحية، موضحا أن الوزارة أصدرت - أيضا - إرشادات توعوية لجميع المديريات الصحية، خاصة وأن هذا المرض هو من أمراض الجهاز التنفسي الذي يتشابه في أعراضه مع الأنفلونزا الموسمية أو البرد العام؛ بما استوجب توعية كافة الشرائح السكانية به وكذلك توعية المواطنين بأخذ الاحتياطات وعدم التماس مع حيوانات حية في الوقت الحاضر.

وأكد - في ختام تصريحاته - أن مصر اتخذت - بالفعل - كافة الخطوات والإجراءات التي تساعد في الوقاية من المرض والتعامل بكل جدية وجاهزية مع أي حالة إصابة حال ظهورها.
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