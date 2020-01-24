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مظاهرات احتجاجية للنقابات العمالية في باريس.. شاهد

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:45 م
احتجاجات السترات
احتجاجات السترات الصفراء
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شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو  عن  تظاهرات النقابات العمالية في باريس. 

واتخذت السلطات الفرنسية إجراءات أمنية كبيرة استعدادا لأي أعمال عنف، تزامنا مع الدعوات إلى تظاهرات كبرى دعت إليها النقابات العمالية في باريس ومدن أخرى.

ولفتت إلى أن السلطات الفرنسية، أعربت اليوم الجمعة، عن قلقها الشديد من احتجاجات اليوم في باريس، وأعلنت عن تأهب قوات الأمن استعدادا لأي أعمال عنف. 

وانطلق موكب المتظاهرين، قرابة الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي داخل العاصمة ، يضم الشخصيات البارزة في مجموعات "السترات الصفراء"، أنها ستشارك اليوم في الاحتجاجات.

وشهد الأسبوع الماضي، احتجاجات "للسترات الصفراء"، تخللتها اشتباكات عنيفة بين أنصار الحراك، وشرطة مكافحة الشغب في العاصمة باريس، حيث تم اعتقال 37 متظاهرا.

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