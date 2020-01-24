AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

«البغال في بلاد الأدغال».. مجموعة قصصية للكاتب محمد غنيم في معرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
يشارك الكاتب الصحفي محمد السيد غنيم في معرض القاهرة للكتاب 2020 بمجموعته القصصية تحت عنوان «البغال في بلاد الأدغال»، والتي تحتوي على 12 قصة تناقش موضوعات متفرقة؛ حيث يعبر الكاتب عن نظرته للكون والحياة والموت بطريقة فلسفية في علاقة الإنسان بالوجود وبالناس من حوله. 

يصدر البغال في بلاد الأدغال عن دار الميرا للطبع والنشر والتوزيع، ونقرأ من المجموعة القصصية: "كلما خرجَت من بيتها تحسست ملامح طيفه بين وجوه البشر، على أمل الصدفة التي تجمعها به، شيء داخلها يخبرها بأنه لم يمت، سعادة الحب التي ذاقتها أنستها كلَّ شيء إلا هو، تلمعُ عيناها كلما تذكرت محادثاتهما القديمة، يتغير مزاجها كلما طاف بخيالها كقهوة تحتسيها عند شاطئ بحر تتراقص أمواجه مع دقات قلبها، إنه الحب حين ينادينا فنذهب إليه، يجعلنا لا نعرف أين نحن وإلى أي شجرة توت سيذهب بنا؟!". 

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، انطلقت يوم الأربعاء، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام. 

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.
Advertisements

ترشيحاتنا

الثأر والتأهل.. الزمالك في مهمة مزدوجة أمام مازيمبي بـ دوري أبطال أفريقيا

الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط

مع آيتن عامر..محمد رجب يشغل السوشيال ميديا

الكويت تستدعي السفير الإيراني لهذا السبب

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020

إمام المسجد الأقصى يكسر قرار الاحتلال..تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علي الشيزلونج.. نوال الزغبي بفستان أسود تبهر جمهورها

فى عز البرد.. نجمات تحدين شتاء 2020 بـ الشورت

فساتين خلابة.. شاهد أحدث تصميمات طوني ورد بـ أسبوع الموضة في باريس