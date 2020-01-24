«البغال في بلاد الأدغال».. مجموعة قصصية للكاتب محمد غنيم في معرض الكتاب





يصدر البغال في بلاد الأدغال عن دار الميرا للطبع والنشر والتوزيع، ونقرأ من المجموعة القصصية: "كلما خرجَت من بيتها تحسست ملامح طيفه بين وجوه البشر، على أمل الصدفة التي تجمعها به، شيء داخلها يخبرها بأنه لم يمت، سعادة الحب التي ذاقتها أنستها كلَّ شيء إلا هو، تلمعُ عيناها كلما تذكرت محادثاتهما القديمة، يتغير مزاجها كلما طاف بخيالها كقهوة تحتسيها عند شاطئ بحر تتراقص أمواجه مع دقات قلبها، إنه الحب حين ينادينا فنذهب إليه، يجعلنا لا نعرف أين نحن وإلى أي شجرة توت سيذهب بنا؟!".





يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، انطلقت يوم الأربعاء، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.





وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.

يشارك الكاتب الصحفي محمد السيد غنيم في معرض القاهرة للكتاب 2020 بمجموعته القصصية تحت عنوان «البغال في بلاد الأدغال»، والتي تحتوي على 12 قصة تناقش موضوعات متفرقة؛ حيث يعبر الكاتب عن نظرته للكون والحياة والموت بطريقة فلسفية في علاقة الإنسان بالوجود وبالناس من حوله.