الألومنيوم يعسكر لمواجهة الفريق المنياوي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم ظهر اليوم، إلى المنيا ، عقب تأديتهم المران الأخير ، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق المنيا ضمن الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .