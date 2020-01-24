الألومنيوم يعسكر لمواجهة الفريق المنياوي

غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم ظهر اليوم، إلى المنيا ، عقب تأديتهم المران الأخير ، للدخول في معسكر قبل مواجهة فريق المنيا ضمن الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .
وقال صلاح صالح المشرف علي الفريق أن المدير الفني للفريق قرر الدخول في معسكر بالمنيا والمبيت بها حتى موعد اللقاء الذي مقرر له الأحد .
وأضاف صلاح، أن الكابتن عمرو الجارحى والكابتن أبوجبل والكابتن أشرف عبدالوارث، قادوا تدريبات الفريق، خلال فترة غياب المدير الفنى لظروف وفاة والدته.
وأختتم المشرف علي الفريق بأن المدير الفنى سيقود الفريق الأحد أمام فريق المنيا بأستادجامعة المنيا .
يدخل الألومنيوم اللقاء وهو بنفس رصيد المتصدر فريق البنك الأهلي ولكن بفارق الأهداف .