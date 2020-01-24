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اقتصاد

لا ترى بالعين المجردة.. سويسرا تصدر أصغر عملة ذهب بصورة أينشتاين

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:12 م
سويسرا تصدر أصغر
سويسرا تصدر أصغر عملة ذهب بصورة أينشتاين
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مايكل عياد
أصدرت البنوك السويسرية، قطعة نقدية ذهبية بقطر 3 مليمترات فقط، حفرت عليها صورة عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، وذلك بكميات محدودة جدا، وتعادل كل منها ربع فرنك سويسري ذهب.

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ولفتت قناة "روسيا اليوم"، إلى أن هذه القطعة النقدية تُعد أصغر قطعة نقدية ذهبية في العالم حتى الان، موضحة أنه من المستحيل أن يتعرف المرء على أينشتاين أو سنة صدور القطعة النقدية هناك دون أن يستعين بعدسة مكبرة، فلا يمكن رؤية تفاصيل العملة بشكل واضح بالعين المجردة.

يشار إلى عالم الفيزياء الشهير عاش في سويسرا في الفترة بين عامي 1895 و1914، حيث عمل خبيرا في مكتب براءة الاختراع في مدينة برن.

وكانت سويسرا قد أصدرت أيضا الثلاثاء 5 مارس 2019، ورقة واحدة فئة 1000 فرنك سويسري تعادل ألف دولار أمريكي، باللون الأرجواني والاصفر، وتتبر ورقة ذات قيمة عالية للغاية.
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