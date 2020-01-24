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محافظات

بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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محمود زيدان

توجه الآلاف من أبناء محافظة كفر الشيخ من خلال أكثر من 150 أتوبيسًا إضافة إلى مئات السيارات إلى محافظة القاهرة  للمشاركة في احتفالية القبائل العربية باستاد القاهرة التي  يشارك فيها عشرات الآلاف من جميع طوائف الشعب المصري المؤيدة لدعم مؤسسات الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة شباب الجامعات، والفتيات والأهالي من كافة المراحل العمرية ومن كافة فئات المجتمع.

وأكد المشاركون في مسيرات التأييد أن مصر قوية برئيسها ورجال جيشها الأبطال ورجال الشرطة البواسل وباقي مؤسسات الدولة وشعب مصر العظيم مشيدين بالإنجازات العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة والتي كانت تحتاج عشرات السنين لتحقيقها.

وأشاروا إلى أن شعب مصر بأغلبيته الساحقة يدعم الدولة وقادتها ولن تستطيع اي قوة على وجه الأرض النيل من إرادة المصريين الذين ليس لهم أولوية أخرى غير الحفاظ على الوطن من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من الجماعات الإرهابية والدول الداعمة للإرهاب رافضين الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف سلامة الوطن.

كما أكد المشاركون، أنه بفضل الله وتماسك مؤسسات الدولة ومساندة شعب مصر العظيم ستظل مصر قوية و عظيمة ولن تستطيع أي قوة على وجه الأرض النيل من مكانة مصر وشعبها وقائدها .

بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور
بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور
بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور
بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور
بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور
بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور
بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور
بـ150 أتوبيسًا.. أهالى كفر الشيخ يتوجهون إلى القاهرة للمشاركة في احتفالية القبائل العربية..صور
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