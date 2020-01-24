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حوادث

تعافي 4 طالبات بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية أصبن بالتسمم الغذائي

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
كشف مصدر بمستشفى العامرية العام بالإسكندرية عن تعافي أربع طالبات من بين 6 أخريات أصبن بالتسمم الغذائي نتيجة لتناول وجبة فاسدة، بعد آداء امتحان الشهادة الإعدادية بمدرسة بمنطقة العامرية.


وأكد مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية، أن طالبتين قد ظلتا تحت الرعاية بمستشفى العامرية العام، مشيرا إلى أن حالتهن قد تحسنت.

البداية عندما تلقي قسم شرطة العامرية بلاغا بتسمم 6 طالبات بعد أداء الامتحان في قرية مصطفى كامل فى النهضة غربي الإسكندرية.

تم نقل الطالبات الى مستشفى العامرية لتلقي العلاج اللازم لهم وتبين بأن هناك حالتين حرجتين بين الطالبات، كما تم تحرير محضر بالواقعة،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.
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