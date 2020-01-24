رئيس "تسويق السياحة الثقافية": الفيتور قبلة مصدري "السياحة الكلاسيك"

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم ، أن معرض الفيتور المنعقد حاليا في مدريد ذو أهمية خاصة للسوق المصري ، مشيرا إلي أنه سوق يعشق المنتج الحضاري و الأثري و هو أكثر ما يميز المقصد المصري ، و يفتح الباب بشكل كبير لضرورة رفع حجم الحركة الوافد من ذلك السوق و الدول الناطقة باللغة الإسبانية .

و كشف عن عقد لقاء مع د. غادة شلبي نائب وزير السياحة ، علي هامش مشاركة معرض الفيتور و ان اللقاء تناول أهمية السياحة الإسبانية ، خاصة أن السوق الاسباني من أهم الاسواق التي دعمت السياحة الثقافية ، خلال الصيف الماضي و ضرورة دعمها من خلال التوسع في خطط التسويق و الترويج ، لافتا أيضا إلي مناقشة ، ملف انشاء بورصة السياحة الايطالية في الأقصر أكتوبر 2020 ، مؤكدا أن " شلبي" داعمه لكلا الملفين .

و أضاف أن هناك مشاركة كبيرة من صناع القرار السياحي من أسواق دول أمريكا اللاتينية وإسبانيا والبرازيل ، و هي دول تتميز بعشقها للسياحة الكلاسيك التي تتعلق بالرحلات النيلة و زيارة المعابد و الأثار ، إلي جانب كون سائح تلك الدول يتمتع بقدرة شرائية مرتفعة ، و يقبل علي شراء الهدايا التذكارية و المنتجات اليدوية و هو ما يعد قيمة مضافة لدخل حركة السياحة التي تصب في الاقتصاد القومي.

كما تابع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية ، أن تصميم الجناح المصري علي شكل معبد فرعوني هو بمثابة رسالة تؤكد علي أهمية منتج السياحية الثقافية ، و ما يمكن أن يحظي به السائح من تجربة مهمة تكشف له عن قصة الحضارة المصرية و مدي عمقها و أثرها في الحضارة الانسانية .

كما أكد علي أن اللجنة تدعو إلي أهمية أن يتم عقد حوار بين هيئة تنشيط السياحة و القطاع الخاص ، بهدف وضع خطط للترويج و التسويق في دول أمريكا اللاتينية و الدول الناطقة بالإسبانية خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت قبلة السائح المرتقب حتي تتمكن مصر من الحصول علي نصيب عادل من حجم حركة السياحة الوافد منها .

و لفت " عثمان" إلي أن افتتاح المتحف المصري الكبير 2020 هو فرصة عظيمة يجب استغلال الزخم المصاحب لها في جذب المزيد من حركة تلك الأسواق إلي مقاصد السياحة الثقافية ، مشيرا إلي أهمية دور القطاع الخاص في تنشيط الحركة و استضافة المشاهير ، من تلك الأسواق لرفع الطلب من مختلف الأسواق المصدر للحركة بشكل عام و دول أمريكا اللاتينية و اسبانيا بشكل خاص.



