طهطا يعسكر بالقاهرة استعدادا لمواجهة الإعلاميين

يتوجه الفريق الأول بنادي طهطا إلى القاهرة فجر اليوم ،لمواجهة فريق الإعلاميين ،اللقاء الذي يقام على ملعب الإعلاميين بالقاهرة بعد غد الأحد ، ضمن الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد .