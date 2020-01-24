طهطا يعسكر بالقاهرة استعدادا لمواجهة الإعلاميين

يتوجه الفريق الأول بنادي طهطا إلى القاهرة فجر اليوم ،لمواجهة فريق الإعلاميين ،اللقاء الذي يقام على ملعب الإعلاميين بالقاهرة بعد غد الأحد ، ضمن الجولة الثالثة عشر بدورى القسم الثاني بمجموعة الصعيد .
وقرر الدكتور أسامة البلم المدير الفني للفريق الدخول في معسكر بالقاهرة والمبيت بها حتى موعد اللقاء المقرر له بعد غد الأحد.
يدخل فريق طهطا اللقاء بعد الخسارة أمام فريق بترول أسيوط بثنائية بالجولة الثانية عشر بدورى القسم الثانى.
يذكر أن فريق طهطا يعانى من سلسلة نتائج سلبية بالجولات الماضية،والدخول بمنطقة الخطر ومواجهة شبح الهبوط؛ حيث إنه يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط.