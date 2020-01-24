مساعد وزير الداخلية الأسبق: مساندة الشعب للشرطة أهم أسباب النجاح..فيديو

قال اللواء مجدى البسيونى، مساعد وزير الداخلية الأسبق: إن مساندة الشعب للشرطه المصرية يساعد كثيرا فى القبض على الخلايا الإرهابية، مشيرا إلى أن القبض على الخلايا السابقة كان من خلال بلاغات من المواطنين.





وأضاف مجدى بسيونى، أثناء حواره على قناة إكسترا نيوز، أن دور الشعب هو إعطاء المعلومات للشرطة حول وجود أي تغييرات في المحيط الخاص به، مشيرا إلى ضرورة مساندة الشعب الشرطه والحكومة، حتى نستطيع أن نتخطى خطوات الإنشاء ونصل الى خطوات الرفاهية في المستقبل القريب.





وأشار اللواء مجدي بسيوني ، إلى أن هناك تقدم فى كل المجالات الاقتصاديه فى مصر، إضافة إلى الطرق التى تم تصميمها حديثا لذا يجب على الشعب المصري ان يتريث وينتظر باقي التطوير.





وأفاد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن كل فرد يجب أن يدرك خطورة ما تقوم به الجماعات الإرهابية فى الفترة الحالية، موضحا ان على الشعب عدم تصديق كل مايقال في القنوات ومواقع التواصل المعادية لمصر.