القومي للمرأة يستقبل عددًا من الإعلاميين الأفارقة لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية

استقبل المجلس القومي للمرأة عددًا من الإعلاميين الأفارقة الذين يزورون مصر حاليًا لحضور الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لهم بعنوان "الإعلام والتعاون الأفريقي " في الفترة من 20- 30 يناير 2020.





وهدفت الزيارة إلي المجلس القاء الضوء علي الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع المرأة علي كافة الأصعدة .





من جانبها رحبت الدكتورة منى الحديدي عضوة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة بالسادة الحضور في مصر قلب أفريقيا وفي المجلس والذي يشكل مركز وبؤرة الاهتمام لكل ما يخص المرأة، مشيرة إلي الدور البارز الذي قامت به مصر في النهوض بملف المرأة.





وأشارت إلي جهود المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة في كافة المجالات، والتفعيل من أدوارها المتعددة المختلفة علي مستوى الأسرة وعلي مستوي العمل والمشاركة في النهوض بالمجتمع وأشارت إلى أن المرأة المصرية علي مدار العصور كانت مصدر للعطاء والتضحية والتنمية فمنذ عصر الفراعنة وكان لها دور هام خلدته الحضارة الفرعونية وأشارت إلي أن المرأة المصرية تحظى بدعم كبير للغاية من قبل القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وهو المدافع الأول عن المرأة.





وأكدت أن المرأة المصرية تولت مناصب قيادية عديدة لما تصل إليها من قبل فهي تقود ملفات عديدة ومهمة في الحكومة المصرية، بالإضافة إلي كونها مستشارة الرئيس للأمن القومي، كما تحظي المرأة بمكانة هامة في الإعلام وفي مواقع القيادية الإعلامية مستعرضة عددا من رائدات الإعلام في مصر ودورهن في المجال الإعلامي علي اختلافه وتنوعه، مشيرة إلى أن المرأة شاركت أيضا بفاعلية في صناعة السينما بشكل عام بالإضافة إلي صناعة السينما التسجيلية أيضًا، المرأة أيضا لها دور واضح في الدراسات الإعلامية الأكاديمية وعلى مستوى الأبحاث، مشيرة إلي ارتفاع نسبة الأبحاث التي تقوم بها الإناث في مجال الإعلام بشكل واضح.





وأشارت إلى أن المجلس القومي للمرأة يضم لجنة للإعلام ضمن لجانه الدائمة، وهي تضم خبراء إعلاميين في مختلف المجالات الإعلامية تسعي اللجنة إلي استخدامها لنشر الأفكار الإيجابية الداعمة لجهود المجلس والتوعية بكافة المجالات من خلال الاستعانة بالعديد من الحملات الإعلامية والتى يستخدم فيها الأشكال الفنية والتفاعلية المختلفة.





وأشارت إلى أن اللجنة الإعلامية بالمجلس قامت بإصدار الكود الإعلامي لكل ما يتم تناوله عن المرأة في الإعلام بما يتفق مع القواعد المهنية المطبقة محليًا وإقليميًا ودوليا.





وأشارت الدكتورة مني إلى أن لجنة الإعلام تتبني إعداد الدراسات والإنتاج الفني والإعلامي للمساعدة في نشر ثقافة عدم التمييز ضد المرأة، مشيرة أيضًا إلى أن المجلس يمد الباحثين بالإحصائيات والبيانات التي تساعدهم في إجراء هذه الأبحاث .



