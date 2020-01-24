ادعى أنه إبليس..مطالب بمحاكمة شخص بالسعودية بعد تطاوله على الذات الإلهية

أصبحت منصات التواصل الاجتماعي مكانًا واسعا للتعبير عن الآراء سواء مكتوبة أو مرئية من خلال مقاطع الفيديو، وتحت هذه المظلة خرج رجل يدعي أنه إبليس وقد اطلق لسانه بكلمات مسيئة للذات الإلهية.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل يرتدي جلبابا أبيض مكحل العينين ويوقف شعره، وظهر الرجل وهو يقود سيارته في شوارع المملكة العربية السعودية ويقوم بسماع الموسيقى بصوت عال.





وأثناء قيادته وتصوير مقطع الفيديو سب الرجل الذات الإلهية، انتشر الفيديو على مواقع التواصل على نطاق واسع مما أثار استياء المغردين على تويتر، والذين طالبوا باعتقاله لاعتدائه على الذات الإلهية والترويع والترهيب ومخالفة الذوق العام، واستخدام الجول أثناء القيادة.





لم يمر الكثير على انتشار الفيديو الذي نشر لأول مرة عبر تطبيق "تيك توك" وقامت الجهات الأمنية بالسعودية بالقبض عليه، لتنتظره عدة عقوبات.



