إصابة فلاح اشتعلت النيران في ملابسه أثناء إعداده للشاي في بني سويف

أصيب فلاح بحروق وصلت إلى 40% من الجسم، إثر اشتعال النيران في ملابسه امتدادا من شعلة بوتاجاز محلية الصنع، اثناء إعداده لمشروب شاي اثناء تواجده بحقله الزراعي بقرية بني عدي التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، ونقل إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج.





تلقى العميد يحيى محفوظ مأمور مركز شرطة ناصر، إشارة من مستشفى بني سويف التخصصي بوصول " نعيم . س . س " 70 عام، فلاح، مقيم قرية بنى عدى التابعة لدائرة المركز، مصاب حروق من الدرجات الثلاثة بنسبة 40 % بالأطراف والوجه، والحالة العامة متوسطة.









وتبين من التحريات الأولية بقيادة الرائد محمد محروس رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، أنه أثناء إعداد المصاب للشاي على شعلة بوتاجز محلية الصنع في أرضه الزراعية، اشتعلت النيران في ملابسه ما ادى إلى اصابته.





كما تبين أنه بالانتقال وسؤال المصاب قرر أنه أثناء تواجده بالأرض الزراعية الخاصة به، وقيامه بإعداد مشروب "شاي" على شعلة بوتاجاز " صناعة محلية " امتدت النيران إلى ملابسه، وأحدثت إصابته، ولم يتهم أحد، ونفي الشبهة الجنائية.





كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 404 إداري مركز ناصر.