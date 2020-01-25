لكسر حاجز الجليد.. برلمانية تطالب بتنظيم فاعليات للأفارقة في مصر

طالبت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ طلبها الخاص بعمل فاعليات مع الطلائع والشباب في المناطق التي يسكن بها الأشقاء الأفارقة مثل أرض اللواء وإمبابة وعين شمس وغرب المعادي، وذلك كتثقيف لأبناء المصريين والأفارقة لمعرفة مصر وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن المصريين.





وأضافت منير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مقترحها يهدف إلى كسر حاجز الجليد بين الأفارقة وأشقائهم المصريين بحيث ينصهر الطرفان في مجتمع واحد مشترك وهو مصر، مطالبة بعمل ندوات تثقيفة بمراكز الشباب وتنظيم يوم رياضي بشكل دوري بعدة مراكز يتم تقسيمهم حسب الفئات العمرية، وكذلك تنظيم مباريات ورحلات وغيرها.





كما دعت النائبة إلى تنظيم رحلات لبانوراما حرب أكتوبر للطلائع مع أصطحاب أطفال أفارقة لزيادة الحس الوطني ومعرفة دور مصر في حماية القارة كلها من العدو الإسرائيلي.



