AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لكسر حاجز الجليد.. برلمانية تطالب بتنظيم فاعليات للأفارقة في مصر

السبت 25/يناير/2020 - 05:01 ص
عالم مصر
عالم مصر
Advertisements
أحمد أيمن
طالبت النائبة منى منير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ طلبها الخاص بعمل فاعليات مع الطلائع والشباب في المناطق التي يسكن بها الأشقاء الأفارقة مثل أرض اللواء وإمبابة وعين شمس وغرب المعادي، وذلك كتثقيف لأبناء المصريين والأفارقة لمعرفة مصر وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن المصريين.

وأضافت منير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مقترحها يهدف إلى كسر حاجز الجليد بين الأفارقة وأشقائهم المصريين بحيث ينصهر الطرفان في مجتمع واحد مشترك وهو مصر، مطالبة بعمل ندوات تثقيفة بمراكز الشباب وتنظيم يوم رياضي بشكل دوري بعدة مراكز يتم تقسيمهم حسب الفئات العمرية، وكذلك تنظيم مباريات ورحلات وغيرها.

كما دعت النائبة إلى تنظيم رحلات لبانوراما حرب أكتوبر للطلائع مع أصطحاب أطفال أفارقة لزيادة الحس الوطني ومعرفة دور مصر في حماية القارة كلها من العدو الإسرائيلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البيئة تشارك في المعسكر الثاني لسفراء التنمية المستدامة ببورسعيد

مقترح برلماني بتنظيم فعاليات لزيادة التواصل مع الأفارقة في مصر

بسبب البنات.. حالة من الهرج في المهندسين بسبب مشاجرة بين أفارقة.. صور

ترشيحاتنا

اخبار الفن .. وفاة الفنانة اعتدال المصري .. وعمرو دياب يفاجئ جمهوره بأغنية جديدة في حفله بـ دبي

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

مجنونة كاظم الساهر.. تصرف مفاجئ من فتاة عاشقة للفنان العراقي

نادي الميريا الإسباني وتركي ال شيخ في مركز شباب العزيزية.. فيديو

كاسونجو: فضلت الزمالك على الأهلي.. ومعاملة الوداد للأجانب سيئة.. فيديو

كوب ماء قبل النوم... يحمي من الإصابة بجلطات المخ والقلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هربًا من البرودة الشديدة.. شاهد حمامة تحتمي بالنيران المشتعلة في السعودية

بشعر أشقر.. شاهد| زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره

صورة تفضح أمير قطر السابق.. شاهد ظهور زجاجة ويسكي إلى جانبه