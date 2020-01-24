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محافظات

آثار دشاشة.. مقابر فرعونية في باطن الجبل بـ بني سويف

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
تضم محافظة بني سويف العديد من المناطق الأثرية، أشهرها منطقة آثار دشاشة التي تعد من أهم المزارات السياحية والأثرية بمركز سمسطا بل في محافظة بني سويف وهي عبارة عن جبانة فرعونية متميزة تقع أعلى الجبل الغربي على ارتفاع 40 مترا من سطح الأرض وتعود إلى الأسرة الخامسة من العصر الفرعوني القديم وتحتوي على مقابر تم بناؤها من الصخر في باطن الجبل.

ويوجد في دشاشة بها مقبرتا (شدو وانتي)، والتي تبدو كأنها نفق أو كهف، لأنها منقورة في الصخر، وبمجرد نزولك بداخلها ستشعر أنك داخل مغارة بها الكثير من المتاهات.

في المقبرة الأولى "انتى"، التى ترجع لنهاية الأسرة الخامسة وبداية الأسرة السادسة وهي مقبرة منقورة في الصخر تقع جنوب الجبانة تتكون المقبرة من صالة عرضية يحمل سقفها ثلاثة اعمدة وأخرى طولية متعامدة عليها بالإضافة إلي حجرات جانبية وحجرة الدفن التي تحتوي على بئر الدفن عمودي بعمق حوالي 8 م تضم المقبرة مجموعة من المناظر التي تمثل صاحب المقبرة وأسرته أمام مائدة القرابين.

بالإضافة إلي الحياة اليومية التقليدية كالصيد والزراعة والحصاد وصناعة القوارب غير أن أهم مناظر المقبرة تلك التي تمثل جنودا مصريين من حملة السهام وهم يقتحمون مدينة أجنبية ربما في جنوب فلسطين ومعهم جنود المشاة بأسلحتهم، بالإضافة إلي جنود آخرين يقومون بإحداث ثقوب في أسوار هذه المدينة الأجنبية فنرى رئيس المدينة جالسًا مذعورًا من شدة الهجوم ويشد رأسه تعبيرًا عن الوضع المأساوي التي آلت إليه المدينة.

وفي داخل المقبرة الثانية  "شدو" فهى أصغر نسبيا من مقبرة "انتي"، فهى تشبه المغارة وبها «زقاقات» كثيرة، فبعد نزولك للمقبرة ستجد صالة عرضية صغيرة ثم رواق به 4 درجات سلم، يصل بك إلى الصالة الأخرى التي يحمل سقفها ثلاثة أعمدة وبعد عدة خطوات تصل إلى بئر الدفن.

كما يوجد في الصالة العرضية، صورة لصاحب المقبرة «شدو» أمام القرابين الممثلة في منتجات الحقول والماشية، كما يوجد علي جدرانها مناظر الصيد، والإبحار في القوارب، وذبح العجول وأمامها شدو وزوجته يتقبلون الهدايا والقرابين.
آثار دشاشة.. مقابر فرعونية في باطن الجبل بـ بني سويف
آثار دشاشة.. مقابر فرعونية في باطن الجبل بـ بني سويف
آثار دشاشة.. مقابر فرعونية في باطن الجبل بـ بني سويف
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