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مساعد وزير الداخلية الأسبق: تكريم الرئيس لأسر الشهداء يحمل رسالة لـ الإرهاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:18 م
اللواء محمد زكي مساعد
اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق
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محمود محسن
أكد اللواء محمد زكي مساعد وزير الداخلية الأسبق أن احتفال الدولة بعيد الشرطة وتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمهات وأسر شهداء الشرطة يعد تعبيرا عن تلاحم أفراد الشعب المصري بمختلف طوائفه ضد أي مستعمر على الأرض يعيث فسادا فيها.

وأضاف اللواء محمد زكي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز أن المناخ كان محتقنا وكانت هناك عمليات فدائية بمنطقة القناة ضد مصالح الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت وكانت تلك العمليات تتم بتعاون رجال الشرطة.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق أن القوات البريطانية أتخذت الإجراء الذي لا اجد له تبريرا وهو الانتقال لمحاصرة مقر الشرطة بالإسماعيلية الذي كان يضم عدد بسيط من رجال الشرطة وأسلحة التي لا تتعدى بنادق.

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق إلى أن الإنسان المصري كان معجزة هذا اليوم فقد كان يعبر عن مجتمع مصري بمنطقة لا فرق بها بين مواطن وآخر أو رجل شرطة وآخر ضد هذا الغاشم الذي قام بأداء فعل غير مبرر واسفر عن استشهاد 80 ضابط.

وقال  اللواء محمد زكي أن الإرهاب هو عملية عنف منظمة متصلة يقوم بها عناصر ضد مصالح الدولة الغرض منها تغيير مسار الديمقراطية بوسائل عنيفة وغير قانونية ويعمل على إجهاض المسيرة التى تقوم بها الدولة وضرب استقرارها ولزاما على رجال الشرطة التصدي لتلك المحاولات ومواجه الإهاب لن تتم إلا بتضافر الجهود.
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