شاهد.. أسعار الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز

تخفيضات كبيرة على الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس في شارع عبد العزيز حيث أعلن تجار شارع عبد العزيز خصومات مميزة على العديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة العرائس، من أجل تنشيط حركة البيع وبعد انخفاض سعر الدولار ، وعقب أن أصبح الركود وقلة البيع هو المشهد الرئيسي الذي يسيطر في الفترة الحالية على شارع عبد العزيز، والذي عُرف عنه بأنه من أكبر الشوارع لبيع جميع الأجهزة المنزلية.

ورغم حالة التخفيضات التي يشهدها شارع عبد العزيز ولكنه لا يزال يعاني من قلة حركة البيع، طبقًا لما أكده معظم تجار الشارع .

رصدت عدسة " صدى البلد" أسعار الأجهزة الكهربائية وآراء البائعين عن حركة البيع والشراء .

قال أحمد منصور تاجر بشارع عبد العزيز تلاجه توشيبا ١٤ قدم ب ٥٤٠٠ جنيه و١٣ قدم ب ٥٠٠٠ و ١١ قدم ب ٤٥٠٠ جنيه والثلاجات ايديال وألاسكا تبداء من ٣٠٠٠ جنيها و اليونيون اير ال ١١ قدم بسعر ٢٩٠٠ جنيه .

وأوضح محمد زياد ان الغسالات الأوتوماتيك الزانوسى وايت بوينت تبدأ الغسالة ٨ كيلو ب ٣٢٠٠ جنيه و ١٠ كيلو ٤٧٠٠ جنيه و ١١ كيلو ٥١٠٠ جنيه و ١٣ ب ٦٧٠٠ جنيه.

- مراوح توشيبا الحائط ب ٥٥٠ جنيها و العمود ب ٧٥٠ جنيها.

وأشار أحمد درويش تاجر أجهزة كهربائية إلى انخفاض أيضا أسعار البوتجازات حيث يبدأ سعر البوتجازات ال ٤ شعله من ٩٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه و ٥ شعلة تبدأ من ٣٥٠٠ جنيه.