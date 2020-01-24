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اقتصاد

مى عبدالحميد تتفقد الوحدات السكنية فى 6 أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:00 م
امنه عبد العظيم
قامت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجولة تفقدية، بمشروعات الإسكان الاجتماعى، بمدينتى 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، برفقة المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وأوضحت مى عبدالحميد، أنه تم تفقد جميع مواقع "الإسكان الاجتماعى" بالمدينتين، وتشمل (موقع 800 فدان، وبه 42 ألف وحدة، وخاصة قطاعى (ج - د) لمتابعة أعمال المرافق – موقع 645 عمارة، لمتابعة أعمال التنفيذ – موقع 266 عمارة – موقع 1185 عمارة)، وتم التشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها.
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