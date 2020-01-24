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فن

طرح أغنية كنزة مرسلي كانت باينة وهذا ما حققته.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:14 م
كنزة مرسلي
كنزة مرسلي
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آيه عاطف
عقب حملة ترويجية للعمل الغنائي الرابع بينهما، أطلقت شركة لايف ستايلز ستوديوز حصريًا عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، أغنية النجمة الجزائرية كنزة مرسلي "كانت باينة".

وفي التفاصيل، تُعتبر أغنية "كانت باينة" أولى أغنيات كنزة مرسلي للعام الجديد 2020، وحققت اكثر من 200 الف مشاهدة بعد ساعات من طرحها.

وحملت أغنية "كانت باينة" اللهجة الجزائرية، وجاءت بقالب غنائي "رومنسي- درامي"، ومن كلمات والحان ربيع كاسطور وتوزيع ياسين موزارت.

وعلى صعيد الصورة، تم تصوير أغنية "كانت باينة" في لبنان تحت إشراف المخرج اللبناني عادل سرحان، وتم تصويره في أجواء باردة وماطرة انعكست ايجابًا على فكرة الكليب.

ومن المُقرر بدء عرض كليب أغنية "كانت باينة" خلال أيام عبر مختلف الفضائيات الجزائرية والعربية.
طرح أغنية كنزة مرسلي كانت باينة وهذا ما حققته.. فيديو
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