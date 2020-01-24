لو ابنك في الحضّانة .. اتبع هذه النصيحة لحماية نظره

قالت الدكتورة جيهان أحمد سامي، استشارى طب الأطفال بمعهد بحوث أمراض العيون، أن الأطفال المبتسرين حديثي الولادة يعانون عدم اكتمال النمو، وتكون فترة حمل الأم فيهم أقل من 36 أسبوعا، مما يدفع الأطباء لوضع الصغار داخل الحضّانة لرعايتهم بالشكل المناسب حتى يكتمل نضج باقي الأعضاء.





وأضافت "جيهان" لـ "صدى البلد" على هامش المؤتمر الدولي لمعهد بحوث العيون ، أن من أبرز أجزاء الجسم التي تتعرض للضعف والتلف فى عند الاطفال المبتسرين الشبكية لذا لابد من عرض الطفل المبتسر أو الموجود داخل الحضانة على طبيب عيون لفحصه جيدا وعدم الاكتفاء بطبيب الاطفال فقط، وذلك لعلاج أي مشكلة بسرعة حيث إن الكثير من الأطفال المبتسرين لا تظهر عيوب النظر لديهم إلا بعد تقدم الحالة أو مرور عدة سنوات ودخول المدرسة.





وأوضحت "جيهان" أن عددا كبيرا من الأطفال المبتسرين تظهر لديهم مشاكل فى الابصار بعد دخول المدرسة وعدم القدرة على رؤية السبورة بوضوح أو عدم القدرة على تمييز اشكال الكلمات والحروف والصور مما يتطلب اجراء تدخل طبي ، ولكن اذا تم اكتشاف هذه المشاكل في بداية حياته فإن علاجها يكن أسهل بكثير.





وأشارت إلى أن معهد بحوث العيون يعتزم انشاء عيادة متخصصة فى علاج الشبكية للأطفال المبتسرين وحديثي الولادة لنتمكن من تجنب الكثير من المشاكل في المستقبل.