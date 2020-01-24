الزمالك يبحث التفاوض مع موليكا مهاجم مازيمبى لـ ضمّه فى الموسم المقبل





ياتي هذا التفاوض مع موليكا حول بعض الأمور المالية وجس نبضه بشأن الانضمام إلى الفريق بداية من الموسم المقبل.





وأبدى مجلس إدارة نادي الزمالك اعجابهم بمستوى وقدرات اللاعب موليكا والحماس الشديد لضمه وسط النقص الذي يعانيه الفريق في الخط الهجومي.





وحاول مجلس إدارة نادي الزمالك ضم اللاعب في يناير الجاري لكن الأمر قوبل بالرفض من إدارة مازيمبي التي تمسكت ببقاء اللاعب بسبب ظروف المشاركة في دوري أبطال افريقيا والمنافسة على حصد اللقب وصعوبة التفريط في اللاعب بوسط الموسم.





ويعتبر موليكا أبرز اللاعبين في بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الجاري وقدم مستويات أكثر من رائعة في الفترة الماضية.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استغلال تواجد بعثة مازيمبي في القاهرة للاجتماع مع موليكا مهاجم الفريق الكونغولي.