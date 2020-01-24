أعضاء مستقبل وطن بالدقهلية يتوجهون للمشاركة فى احتفالية دعم مصر.. صور

من

حزب مستقبل وطن مستقلين الباصات إلى

فى احتفال تدشين مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وانطلقت الباصات منذ قليل حيث تقل أعضاء الحزب المشاركين من مختلف قرى محافظة الدقهلية ومراكزها خاصة مدينة المنصورة وبلقاس وميت غمر ومنية النصر، حيث حمل المشاركون أعلام مصر وصورا للرئيس السيسى هاتفيت لمصر ورئيسها.



وأكد المشاركون أنهم يتوجهون للمشاركة من أجل دعم الوطن والذى يحتاج لتكاتف الجميع من أجل الحفاظ عليه وحمايته ودعما للرئيس السيسى من أجل استكمال المسيرة الوطنية لتقدم مصر فى كافة المجالات.