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محافظات

أعضاء مستقبل وطن بالدقهلية يتوجهون للمشاركة فى احتفالية دعم مصر.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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همت الحسينى
توجه المئات من أعضاء حزب مستقبل وطن مستقلين الباصات إلى القاهرة للمشاركة فى احتفال تدشين مجلس القبائل والعائلات المصرية.

وانطلقت الباصات منذ قليل حيث تقل أعضاء الحزب المشاركين من مختلف قرى محافظة الدقهلية ومراكزها خاصة مدينة المنصورة وبلقاس وميت غمر ومنية النصر، حيث حمل المشاركون أعلام مصر وصورا للرئيس السيسى هاتفيت لمصر ورئيسها.

وأكد المشاركون أنهم يتوجهون للمشاركة من أجل دعم الوطن والذى يحتاج لتكاتف الجميع من أجل الحفاظ عليه وحمايته ودعما للرئيس السيسى من أجل استكمال المسيرة الوطنية لتقدم مصر فى كافة المجالات.
أعضاء مستقبل وطن بالدقهلية يتوجهون للمشاركة فى احتفالية دعم مصر.. صور
أعضاء مستقبل وطن بالدقهلية يتوجهون للمشاركة فى احتفالية دعم مصر.. صور
أعضاء مستقبل وطن بالدقهلية يتوجهون للمشاركة فى احتفالية دعم مصر.. صور
أعضاء مستقبل وطن بالدقهلية يتوجهون للمشاركة فى احتفالية دعم مصر.. صور
أعضاء مستقبل وطن بالدقهلية يتوجهون للمشاركة فى احتفالية دعم مصر.. صور
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