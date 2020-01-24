صحة التنين الصيني فى خطر.. مواطنون يسقطون بالشوارع بعد إصابتهم بـ كورونا.. فيديو

بين ليلة وضحاها أصبحت الصين تحت تهديد فيروس كورونا القاتل، لتمنع الزيارات عنها ويسقط المواطنون في الشوارع وينتشر الحجر الطبي في كل مكان، لتصبح دولة الصين الشعبية حبيسة "وباء كورونا".





فشهدت مدينة ووهان الصينية لقطات تقشعر لها الأبدان، حيث سقط مواطنون مغشيا عليهم على الأرض بلا حراك أثناء سيرهم في الشوارع، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، ليتم وضعهم في مكان مغلق عقب تفشي فيروس كورونا بالمدينة، فقد أصيب 41 شخصًا منذ انتشاره في مدينة ووهان الصينية، التي أطلق عليها اسم "زومبييلاند"، وتوفي نحو 25 آخرون.





وتداول مقطع فيديو مروع على Instagram يُظهر الممرضات والطاقم الطبي يرتدين البدلات الخطرة والأقنعة الواقية من الغازات، ويحاولون إنقاذ رجل من الفريق الطبي وهو يفترش الأرض.





كما تم نشر صورة على إنستجرام تظهر رجلًا مستلقيًا على ظهره خارج متجر بينما يقف طبيب في بدلته الواقية، ويزعم الشهود أن الضحية كانت ترتدي قناعًا وقائيًا، وفقدت الوعي وانهارت أثناء الانتظار في طابور.





وقالت الحكومة المحلية في ووهان إنها ستغلق جميع شبكات النقل الحضرية وتوقف الرحلات الجوية المغادرة من المدينة.



