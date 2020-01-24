وزعوا الحلوى والمشروبات.. تجار المنيا يحتفلون بقرار وقف نقل سوق الحبشي

احتفل العشرات من التجار والبائعين بمحافظة المنيا بقرار المحافظ اللواء أسامة القاضي بوقف نقل سوق الخضار والفاكهة الكائن بمنطقة الحبشي جنوب مدينة المنيا، والإبقاء عليه بموقعه الحالي لحين إنشاء سوق حضاري جديد.

وأشاد التجار والمواطنون، بدور الغرفة التجارية بالمحافظة، في وقف محاولات نقل السوق لمنطقة أخرى حفاظًا على مصلحة الجميع وتلبية لرغبة المواطنين والبائعين.





ووزّع التجار، خلال الاحتفالات التي حضرها أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، الحلوى والمشروبات على المواطنين والمارة احتفًالا بقرار الإبقاء على السوق، موجهين الشكر لمحافظة المنيا الذي التقى قبل يومين بوفد من الغرفة التجارية وعدد من النواب واستمع لجميع الطلبات والمقترحات وقرر وقف نقل السوق.