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محافظات

آلاف الدمايطة يشاركون في احتفالية دعم استقرار الدولة باستاد القاهرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:53 م
صدى البلد
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زينب الزغبي

يشارك الآلاف من أهالى محافظة دمياط في احتفالية دعم الدولة والمقامة باستاد القاهرة حيث انطلقت اتوبيسات بها عدد كبير من  القرى استعدادا للذهاب للمشاركة فى الاحتفالية.


وشهد تجمع الآلاف من الأهالى مشاركة جميع الطوائف منها أعضاء الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بالتنسيق مع قيادات حزب مستقبل وطن بدمياط، وذلك تأييدا ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أهالى المحافظة، مستقلين الأتوبيسات فى حشد جماهيري كبير من كافة مدن ومراكز المحافظة لحضور فعاليات الاحتفالية.


وانتظرت الأتوبيسات الجماهير المشاركة بكل مركز ومدينة دمياط للتحرك للقاهرة  للمشاركة فى فعاليات المؤتمر حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي تتقدمهم سيارات بمكبرات الصوت التي تذيع الأغاني الوطنية، حيث انضم الكثير من الشباب للمشاركة في الاحتفالية.


من جانبه أعرب الدكتور محمد ابو حجازي أمين إعلام حزب مستقبل وطن بدمياط، عن سعادته بمشاركة الدمايطة في احتفالية دعم استقرار الدولة حيث أنه فوجئ بالمئات من المحافظة من مختلف الأحزاب السياسية والانتماءات السياسية يشاركون صباح اليوم في التوجه إلى استاد القاهرة لدعم الدولة واستقرارها.

آلاف الدمايطة يشاركون في احتفالية دعم استقرار الدولة باستاد القاهرة
آلاف الدمايطة يشاركون في احتفالية دعم استقرار الدولة باستاد القاهرة
آلاف الدمايطة يشاركون في احتفالية دعم استقرار الدولة باستاد القاهرة
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