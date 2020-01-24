فى خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف فى عيد الشرطة: الشهيد يتمنى العودة للدنيا لهذا السبب.. أسرة العميد وائل طاحون تستحق الفخر والاعتزار.. والالتفاف حول الجيش والشرطة واجب ديني ووطني

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة:

-الشهيد يتمنى العودة للدنيا لهذا السبب

-الالتفاف حول الجيش والشرطة واجب ديني ووطني

-هذه الأسرة تستحق أن نفتخر بها





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الشهادة اصطفاء واختيار وفضل ونعمة ومنة من الله عز وجل القائل فى كتابه الكريم {وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ}، فهو الذي يختار ويصطفي.





وأضاف "جمعة"، خلال خطبة الجمعة اليوم بعنوان " فضل الشهادة"، من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، أنه ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يعود أو يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد يتمنى أن يرجع للدنيا فيستشهد عشر مرات لما يرى من فضل الله عز وجل عليه، واستشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (( والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل))، مٌشيرًا إلى أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون الشهادة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة أو من سأل الله الشهادة بحق وصدق بلغه الله عز وجل منازل الشهداء ولو مات على فراشه.





وتابع وزير الأوقاف قائلًا: أنه كان هناك صحابي سيدنا عمرو بن الجموح أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاه أعدائه يوم بدر وكان رجلًا كبيرأ وأعرج فذهب أبنائه وقالوا نحن نكفيك وذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم فى عدم الخروج فلما جاء يوم أُحد فأراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبنائه نحن نكفيك فقال لهم منعتمونى الجنة يوم بدر والله لا تمنعونى إيها اليوم وأصر وخرج للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من قتل منا اليوم دخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال والذى نفسي بيده لا أرجع الى أهلى اليوم حتى أدخل الجنة فقال له سيدنا عمر بن الخطاب لا تقسم على الله فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا المواطن من المواطن التى يعبر فيها عن الصدق، فالراجل لا يقسم على الله وإنما يعبر عن صدق عزيمته قال له لا تقسم على الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر فهذا موقف من المواقف التى تحتاج لبيان العزيمة القوية فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو ابن الجموح.





وأوضح وزير الأوقاف إن فضل الشهادة في الإسلام عظيم، وذلك وفقًا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حق كل من يتمنى الشهادة بصدق أنه في سبيل الله حتى ينالها.





وأشار الى أن الشهيد كما ذكر القرآن حي وفي معية الله، وله فضل ومكانة عظيمة في الآخرة، حيث يقول جل شأنه:” ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون”، ويقول أيضًا: “إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أن لهم الجنة”، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يلقى الشهادة في سبيل الله يأتي يوم القيامة ودمه كرائحة المسك.





وأكد أن الالتفاف حول الشرطة والجيش، هو من صميم الدين، كما أنه واجب ديني ووطني،منوها إلى ضرورة الالتفاف حولهم في وقتنا الراهن لأنه واجب شرعي.





وتابع حول فضل الشهادة، تزامنا مع احتفال مصر بذكرى عيد الشرطة التي تخلد تضحيات رجال الشرطة بالإسماعيلية: “فضل جند مصر كما أخبر النبي أنهم خير جند الأرض وأنهم في رباط إلى يوم الدين”.





وقال إنه شعر بفخر كبير أثناء جلوسه بجوار أسرة الشهيد العميد "وائل طاحون" في احتفالات الشرطة بعيدها الوطني أمس".





وأضاف "جمعة"، أن أسرة الشهيد البطل "طاحون" تدفع ببطل ثالث إلى ميدان المعركة بعد استشهاد الأب وزوج الإبنة، معقبا: "هي دي الأسرة اللي تستحق أن نفتخر بها".





وأشار الى أن مثل هذه الأسرة هى التى نفتخر بها وهى تمدنا بروح كبيرة، ونحن ندرك أن عشرات الألاف من جميع الأسر على إستعداد أن يدفعوا بأبنائهم وأنفسهم فى سبيل هذا الوطن.





وتابع الدكتور محمد مختار جمعة : أن الدفاع عن الأوطان لو لم يأتي به دين، لكان الإنسان الوطني الأصيل سيدفع بنفسه للتضحية من أجل وطنه، مشددا على أن الالتفاف خلف قيادتنا السياسية، وشرطتنا وقواتنا المسلحة هو واجب الوقت الحالي.



