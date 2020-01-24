اتحاد طلبة للأفارقة في مصر.. أفريقية البرلمان تتبنى المبادرة مع وزارة التعليم.. ونواب: دخول القارة السمراء من باب الشباب بعد غياب 30 عاما

بعد تبنيها المبادرة.. أفريقية البرلمان تكشف وظيفة اتحاد الطلبة الأفارقة

لكسر حاجز الجليد.. برلمانية تطالب بتنظيم فاعليات للأفارقة في مصر

حمدي بخيت يطالب بتفعيل دور الاتحاد على أرض الواقع





أعلنت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، تبني مبادرة إنشاء اتحاد الطلبة الأفارقة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مظلة اتحاد طلاب مصر التابع للوزارة.





وأوضح رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاتحاد يستهدف عودة مصر إلى الساحة الأفريقية من باب النشء بعد غياب دام 30 عاما، وذلك عن طريق إنشاء كيان يختص بالطلبة الأفارقة الموجودين في مصر ويعزز التعاون بينهم، فضلا عن زيادة المنح التعليمية المخصصة لهم وتنوع أنشطة وفاعليات الاتحاد سواء على المستوى التعليمي والرياضي والمجتمعي "70% من سكان أفريقيا من الشباب ولازم نستغل ده".





وأضاف أن إنشاء الاتحاد يهدف أيضا إلى بناء روح الانتماء للهوية الإفريقية وتنميتها، وتوسيع دوائر التعارف وتبادل الخبرات لتعظيم الاستفادة من الأنشطة داخل وخارج الدول المعنية، وإعداد أجيال جديدة لبناء مجتمعات تسعي إلى تحقيق التنمية الشاملة في دول القارة الإفريقية.





من جانبه، أكد النائب حمدي بخيت، عضو الجنة، على ضرورة تفعيل دور الاتحاد على أرض الواقع بوضع آليات وضوابط تحكم عمل هذا الكيان، فضلا عن تخصيص ميزانية له، تسمح للقائمين عليه بتنفيذ أنشطته الداعمة للطلاب الأفارقة.





وأيد بخيت في تصريحات لـ"صدى البلد"، تبني اللجنة الأفريقية لمبادرة الاتحاد، موضحا أنه سيدعم العلاقات المصرية الأفريقية باستغلال سفراء هذه الدول من الشباب، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم مع العمل على دعمها وتبادلها مع المصريين، فضلا عن زيادة الحراك المجتمعي تجاه الأفارقة الموجدين داخل مصر بتنظيم المؤتمرات والأنشطة الداعمة لهم.





وفي هذا السياق، طالبت النائبة منى منير، نظيرته باللجنة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ طلبها الخاص بعمل فاعليات مع الطلائع والشباب في المناطق التي يسكن بها الأشقاء الأفارقة مثل أرض اللواء وإمبابة وعين شمس وغرب المعادي، وذلك كتثقيف لأبناء المصريين والأفارقة لمعرفة مصر وتغيير الصورة الذهنية الخاطئة عن المصريين.





وأضافت منير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مقترحها يهدف إلى كسر حاجز الجليد بين الأفارقة وأشقائهم المصريين بحيث ينصهر الطرفان في مجتمع واحد مشترك وهو مصر، مطالبة بعمل ندوات تثقيفة بمراكز الشباب وتنظيم يوم رياضي بشكل دوري بعدة مراكز يتم تقسيمهم حسب الفئات العمرية، وكذلك تنظيم مباريات ورحلات وغيرها.





كما دعت النائبة إلى تنظيم رحلات لبانوراما حرب أكتوبر للطلائع مع اصطحاب أطفال أفارقة لزيادة الحس الوطني ومعرفة دور مصر في حماية القارة كلها من العدو الإسرائيلي.