AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

شاهد.. اعتداء ميليشيا حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في لبنان

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:37 م
المتظاهرين في لبنان
المتظاهرين في لبنان
Advertisements
ياسمين سامي
نشرت فضائية الحدث فيديو جديد لاعتداء موالين لميليشيا حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في منطقة الجناح بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وظهر بالفيديو صراخ المتظاهرين في منطقة الجناح اثناء الاعتداء عليهم من قبل  موالين لميليشيا حزب الله وحركة حيث قامت بضرب المحتجين بالعصي وتكسير الحافلة التي تقلهم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وسط أزمة تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.

كانت قوات الأمن فتحت خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين كانت تعتدي على قوات الشرطة والجيش.

وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جراء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني.

وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وقوع إصابات بين متظاهري لبنان بينهم حالة طعن عقب تعدي عناصر حزب الله عليهم

بالدراجات النارية.. أنصار حزب الله وأمل يهاجمون المتظاهرين في بيروت| فيديو

لبنان.. اشتباكات بين عناصر لـ حزب الله ومتظاهرين وسط بيروت

قوات الأمن اللبنانية تتصدى لعناصر من حركة أمل وحزب الله | شاهد

لبنان أمضى ليلة من العنف والدماء.. الجامعة العربية تطالب بحكومة على وجه السرعة

خارج البرلمان اللبناني.. اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن

ترشيحاتنا

أول رد من حماس على نبأ إعلان صفقة القرن خلال ساعات

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة فرن بالخضار وكبدة دجاج وملوخية.. والحلو: تورتة الآيس كريم

يشبه الأنفلونزا.. أعراض فيروس كورونا القاتل.. ونصائح للحماية والوقاية

بعد وفاة شقيقه.. وفاة والد الفنان محمد فاروق شيبا

شاهد.. محمد صلاح يعلن مفاجأة لجمهوره

هاربة في الإمارات.. كيف جمعت إيزابيل سانتوس أغنى امرأة في أفريقيا ثروتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شغل سلايف.. ميجان ميركل وكيت ميدلتون بنفس المعطف.. من الأجمل؟

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

سوبارو تعلن عن سيارة كهربائية جديدة بالاشتراك مع تويوتا.. صور