شاهد.. اعتداء ميليشيا حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في لبنان

نشرت فضائية الحدث فيديو جديد لاعتداء موالين لميليشيا حزب الله وحركة أمل على المتظاهرين في منطقة الجناح بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وظهر بالفيديو صراخ المتظاهرين في منطقة الجناح اثناء الاعتداء عليهم من قبل موالين لميليشيا حزب الله وحركة حيث قامت ب ضرب المحتجين بالعصي وتكسير الحافلة التي تقلهم.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وسط أزمة تشكيل حكومة جديدة بشكل عاجل.



كانت قوات الأمن فتحت خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين كانت تعتدي على قوات الشرطة والجيش.

وجرح نحو 400 شخص في لبنان من جراء مواجهات الليلة الماضية بين متظاهرين وقوات الأمن اللبنانية في العاصمة بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية، وفق حصيلة جديدة للدفاع المدني.

وملأ المتظاهرون الشوارع مجددا خلال الأيام الماضية بعد هدوء في الاحتجاجات التي غلبت عليها السلمية وانتشرت في أنحاء البلاد منذ أكتوبر بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون