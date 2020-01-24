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«تسلم الأيادى» تشعل احتفالية مجلس القبائل لدعم القيادة السياسية.. شاهد

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:48 م
تسلم الأيادى تشعل
تسلم الأيادى " تشعل احتفالية مجلس القبائل لدعم القيادة السيا
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز استعدادات استاد القاهرة لاحتفالية كبرى ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم القيادة السياسية بأغانى وطنية قد بدأت ب " تسلم الأيادى " والتى أشعلت حماس الحاضرين .  

يعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية احتفالية كبرى يحضرها كل المصريين تحت عنوان "شعب واحد ووطن واحد".

وتعقد الاحتفالية على أرض استاد القاهرة بحضور آلاف المصريين، معربين عن حبهم ودعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها.

وتهدف المؤتمرات التي يعقدها مجلس القبائل والعائلات المصرية في مختلف أنحاء الجمهورية إلى دعم القيادة السياسية وتوجه الدولة المصرية تجاه تحقيق التنمية والتطور في كافة القطاعات.

وتنطلق فعاليات الاحتفالية اليوم الجمعة 24 يناير 2020 من أرض ستاد القاهرة.

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