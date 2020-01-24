شغل سلايف.. ميجان ميركل وكيت ميدلتون بنفس المعطف.. من الأجمل؟

تألقت دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون زوجة الأمير البريطاني ويليام ولي العهد، في آخر ظهور لها بمعطف شتوي أنيق باللون البيج، وهو من ماسيمو دوتي، وبلغ سعره 349 جنيها إسترلينيا، وهو الاستايل المفضل لقلب دوقة كامبريدج فهي تحب دومًا الظهور في الشتاء بالمعطف الطويل مقفولًا ومزينًا بأزرار أو حزام.
بالصدفة ارتدت ميجان ميركل زوجة هاري شقيق الأمير ويليام، معطفا مشابها له تمامًا منذ أيام قليلة قبل قرارها هي وهاري بالانفصال عن العائلة الملكية، ففي بداية ارتباطها بالأمير هاري، حيث غيرت استايل ملابسها بعد علاقتها الرسمية بهاري في 2018، وبدأت ترتدي أزياء على قواعد العائلة الملكية البريطانية، وذلك قبل أن تقرر هي وهاري ترك القصر الملكي.
ميجان ميركل التي قررت أن تستقل بحياتها مع زوجها وطفلها أرتشي، بعيدًا عن الحياة الملكية، كانت قد نجحت في تغيير طريقة ملابسها لتتناسب مع العائلة وقواعدها الملكية حتى في الأزياء، إلا أنها بعد عامين فقط استعادت حريتها في كل شيء بعد أن قررت هي وهاري التنحي عن المهام الملكية والعيش في كندا.
أما كيت ميدلتون، فهي منذ زواجها من الأمير ويليام في 2011، وهي تسيطر على خطوط الموضة في بريطانيا، وتصنف كل عام ضمن أكثر النساء أناقة وتأثيرًا في الموضة و الأزياء على مستوى العالم.