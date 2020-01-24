6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد المسجد الجديد بقرية الشيخ على شرق بمدينة دشنا بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا وعلى بن سليمان من المملكة العربية السعودية وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار العائلات وأهالى القرية والقرى المجاورة.





قدم محافظ قنا، التهنئة للأهالي بمناسبة إفتتاح المسجد، داعيًا الله أن يبارك لكل من ساهم في عمارته لاسيما وأنه من أفضل الأعمال الخيرية النبيلة فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبرًا لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة.





أشاد المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بقرى ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية و الإستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد.





من جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تم خلال عام ٢٠١٩ عمارة ٦٠٠ مسجد بالجهود الذاتية من أهالى المحافظة والدول الخليجية.









يذكر أنه تم إحلال وتجديد المسجد الجديد بالشيخ على شرق على مساحة ٧٣٠ مترا مربعا ويضم مصلى للرجال ومكتب تحفيظ القرآن الكريم بتكلفة إجمالية بلغت ٦ ملايين جنيه بالجهود الذاتية.