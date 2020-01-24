AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:01 م
. محافظ قنا يفتتح
. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا
Advertisements
يوسف رجب

افتتح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعمال إحلال وتجديد المسجد الجديد بقرية الشيخ على شرق بمدينة دشنا بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا وعلى بن سليمان من المملكة العربية السعودية وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية وكبار العائلات وأهالى القرية والقرى المجاورة


قدم محافظ قنا، التهنئة للأهالي بمناسبة إفتتاح المسجد، داعيًا الله أن يبارك لكل من ساهم في عمارته لاسيما وأنه من أفضل الأعمال الخيرية النبيلة فالمسجد بيت الله على الأرض ويُعد منبرًا لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين الإسلامي السمحة


أشاد المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بقرى ومدن المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية و الإستفادة من خدمات التوعية والتثقيف الديني التي تقدمها المساجد


من جانبه أشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه تم خلال عام ٢٠١٩ عمارة ٦٠٠ مسجد بالجهود الذاتية من أهالى المحافظة والدول الخليجية



يذكر أنه تم إحلال وتجديد المسجد الجديد بالشيخ على شرق على مساحة  ٧٣٠ مترا مربعا ويضم مصلى للرجال ومكتب تحفيظ القرآن الكريم بتكلفة إجمالية بلغت ٦ ملايين جنيه بالجهود الذاتية.

6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور
6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور
6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور
6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور
6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور
6 ملايين جنيه جهود ذاتية.. محافظ قنا يفتتح المسجد الجديد بدشنا.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يتسع لــ1500 مصلٍ .. محافظ البحيرة يفتتح مسجد السيدة خديجة بكفر الدوار .. صور

بجهود ذاتية.. افتتاح أعمال تجديد مسجد عكاشة بقرية قناوية فى نجع حمادى

محافظ البحيرة يفتتح مسجد الغرياني بكفر الدوار.. صور

وزير الأوقاف يعتمد 12 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد

فتحوا صناديق النذور.. القصة الكاملة لوقف قيادات الأوقاف وإحالتهم للتحقيق

بالجهود الذاتية.. افتتاح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الطويرات في قنا

ترشيحاتنا

قيادي إخواني: التدخل التركي بـ ليبيا فتح وليس احتلالا .. فيديو

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها

مشهد مؤلم لـ أسود تتألم من الجوع في السودان.. فيديو

الأقصر تتزين بلافتات نادي القرن.. والاشتراكات تبدأ من 45 ألف جنيه بالتقسيط

عيب عليكي.. نانسي عجرم تتعرض للهجوم بسبب هذه الصورة

بعد صورها الجريئة.. منة عرفة مطلوبة على جوجل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذبت الكبار والأطفال.. الموسيقى العسكرى بطل اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. صور

2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها