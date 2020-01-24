الكشف على ١٦٤٤حالة فى قافلة طبية بقرية حاجر خزام في قنا

نظمت مديرية الصحة بمحافظة قنا قافلة طبية شاملة بقرية حاجر خزام بمدينة قوص وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.

وقال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن القافلة ضمت ١٢ عيادة متنقلة ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ١٦٤٤ حالة مرضية بواقع" ٣٢٢ جلدية – ٣٢١ عظام– ٢٧٩ أطفال– ٢٤١ باطنة– ١٥٠ رمد– ١١٤ صدر– ٨٠ اسنان - ٥٧ تنظيم أسرة – ٤٨ نساء – ٣٢ جراحة.".

وأضاف الداودي أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات طبية فى المعامل لـ ٣٩ حالة إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لـ ١٢ مواطنا، مؤكدًا على أن جميع خدمات الحملة من كشف وعلاج وإحالة تتم مجانًا.

من جانبه أشار الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية يومىّ الأربعاء والخميس من كل أسبوع فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها.





وأضاف الخطيب أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين، حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرها ٢٤٩ مواطنا بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.



