قبل البدء في فبراير ..الأوراق المطلوبة وشروط التقديم للحصول على خطوط السير الجديدة بقنا

أعلن اللواء اشرف الداودى- محافظ قنا، عن فتح باب تلقى طلبات المواطنين للحصول على خطوط سير جديدة لـ ١٥٦ سيارة أجرة جديدة، تشمل ٥٧ سيارة سرفيس داخل مدينة قنا و٩٩ سيارة بين مدينة قنا والمراكز الأخرى بهدف استيعاب كثافة الركاب.





وضعت اللجنة المسئولة عن خطوط السير الجديدة والتي تضم ممثلين عن المحافظة والوحدات المحلية المختلفة والمرور وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة عدد من الشروط من أهمها:





- ألا يقل سن المتقدم للحصول على خط السير عن 21 سنة.

- ألا يكون المتقدم من العاملين بالحكومة أو القطاع العام، وتقديم ما يفيد بذلك.

- ألا يكون المتقدم مالك لخط سير علي أحد الخطوط قبل ذلك.

- أن يكون المتقدم من أبناء المركز المُقدم اليه الطلب

وأن تكون السيارة موديل ٢٠٢٠.

- أن يقدم ما يفيد عدم امتلاكه لخط سير والتوقيع على إقرار بذلك.

- أن يُرفق بالطلب صورة بطاقة الرقم القومى سارية.





- يبدأ تلقى الطلبات من كافة مراكز المحافظة بمقابر الوحدات المحلية، بداية من ١ فبراير حتى ٢٩ فبراير ٢٠٢٠.





- الفائزين بالقرعة والراغبين في الحصول على تمويل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لشراء السيارة عليه الالتزام بالضوابط والشروط التى يحددها الجهاز.





- يتم الاختيار بين المتقدمين من خلال القرعة العلنية بحضور جميع المتقدمين وذلك بعد الانتهاء من استلام الطلبات خلال الفترة المُعلن عنها وذلك لضمان الشفافية والعدالة.





وأشار محافظ قنا، إلى أن سيارات السرفيس الجديدة سوف يتم طلائها بلون موحد وسوف تحمل شعار المحافظة لإضفاء المظهر الحضارى على سيارات الأجرة بقنا.