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محافظات

أهالى أسيوط يشاركون في فعاليات دعم الدولة المصرية باستاد القاهرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:55 م
أهالى أسيوط يشاركون
أهالى أسيوط يشاركون في فعاليات دعم الدولة المصرية
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إيهاب عمر

يشارك مئات من أهالى محافظة أسيوط ، في فعاليات اتحاد مجلس القبائل والعائلات المصرية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقرار الدولة تحت شعار "شعب واحد.. ويد واحدة .. ووطن واحد" والمقامة باستاد القاهرة مساء اليوم.

وكان المئات من أهالي محافظة أسيوط قد سافروا فجر اليوم الجمعة من مختلف المراكز والقرى للمشاركة في فعاليات اتحاد مجلس القبائل والعائلات المصرية حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي تتقدمهم سيارات بمكبرات الصوت التي تذيع الأغاني الوطنية

ويعقد مجلس القبائل والعائلات المصرية الاحتفال باستاد القاهرة الرياضى بهدف دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية.


أهالى أسيوط يشاركون في فعاليات دعم الدولة المصرية باستاد القاهرة
أهالى أسيوط يشاركون في فعاليات دعم الدولة المصرية باستاد القاهرة
أهالى أسيوط يشاركون في فعاليات دعم الدولة المصرية باستاد القاهرة
أهالى أسيوط يشاركون في فعاليات دعم الدولة المصرية باستاد القاهرة
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