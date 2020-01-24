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مرأة

الرائحة والفرشاة.. 5 أخطاء تفعلها يوميًا تدمر أسنانك

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:16 م
اخطاء تدمر الاسنان
اخطاء تدمر الاسنان
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رشا عوني
يعاني الكثير من مشاكل الأسنان بدءًا من التسوس وحتى التهابات اللثة، ورغم أن البعض يحرص على غسل الأسنان مرتين يوميًا إلا أن هناك بعض العادات اليومية التي نفعلها جميعًا تكون مدمرة لـ صحة الأسنان

ذكر موقع brightside 5 عادات مدمرة للأسنان، يجب توخي الحذر منها وهي: 

1- تجاهل رائحة الفم الكريهة، حيث أن الرائحة الكريهة في الفم تعني سوء النظافة وأمراض اللثة. 

2- الأكل والشرب بعد تفريش الأسنان، فيجب أن تؤجل سل أسنانك ليلًا بعد تناول العشاء وغسل الأسنان قبل النوم، والحرص على عدم تناول الطعام أو أي مشروب بعد غسل أسنانك. 

3- تفريش الأسنان لوقت طويل قد يضر بصحة الأسنان، فقط احرص على غسل أسنانك بالفرشاة لمدة 30 ثانية فقط. 

4- تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الطعام، وهي عادة خاطئة يفعلها الكثير خاصة إذا كنت تتناول شيئا حمضيا، فيجب أن تنتظر بعد مرور 30 دقيقة ثم قم بغسل أسنانك. 

5- عدم تغيير فرشاة الأسنان من أكبر الأخطاء التي نقع فيها دومًا، حيث يوصي الباحثون بضرورة تغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر. 
الرائحة والفرشاة.. 5 أخطاء تفعلها يوميًا تدمر أسنانك
الرائحة والفرشاة.. 5 أخطاء تفعلها يوميًا تدمر أسنانك
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