الرائحة والفرشاة.. 5 أخطاء تفعلها يوميًا تدمر أسنانك





ذكر موقع brightside 5 عادات مدمرة للأسنان ، يجب توخي الحذر منها وهي:





1- تجاهل رائحة الفم الكريهة، حيث أن ا لرائحة الكريهة في الفم تعني سوء النظافة وأمراض اللثة.





2- الأكل والشرب بعد تفريش الأسنان ، فيجب أن تؤجل سل أسنانك ليلًا بعد تناول العشاء وغسل الأسنان قبل النوم، والحرص على عدم تناول الطعام أو أي مشروب بعد غسل أسنانك.





3- تفريش الأسنان لوقت طويل قد يضر بصحة الأسنان، فقط احرص على غسل أسنانك بالفرشاة لمدة 30 ثانية فقط.





4- تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الطعام، وهي عادة خاطئة يفعلها الكثير خاصة إذا كنت تتناول شيئا حمضيا، فيجب أن تنتظر بعد مرور 30 دقيقة ثم قم بغسل أسنانك.





5- عدم تغيير فرشاة الأسنان من أكبر الأخطاء التي نقع فيها دومًا، حيث يوصي الباحثون بضرورة تغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر.