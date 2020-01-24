رئيس اتحاد الغرف التجارية يبحث زيادة التبادل التجاري المصري العربي

بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية العربية في مختلف القطاعات.





جاء ذلك خلال زيارة السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ومحمد كزارة الأمين العام للاتحاد العربي للمنتجات الجلدية بحضور سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس الاتحاد العربي للمنتجات الجلدية ورئيس المكتب الإقليمي بجمهورية مصر العربية وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.





وتبادل الجانبان مناقشات حول زيادة التعاملات الاقتصادية العربية ودعم حجم التبادل التجاري العربي من خلال التحضير لإقامة مؤتمر عربي مشترك يضم ممثلين عن الصناعات المختلفة علي مستوى القطر العربي بحضور ممثلين عن الجهات المختلفة من القطاعين الحكومي والخاص.





وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لزيادة التعاملات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية في مختلف القطاعات من خلال منتديات ولقاءات تجمع الأطراف الاقتصادية من الدول العربية المختلفة.





وقال "العربي" إن اتحاد الغرف التجارية يبحث دائما عن كل ماهو جديد ويضيف لاقتصاد بلدنا وينميه ويطوره ويضيف أيضا للأطراف التي تتعاون معه بحيث تكون الاستفادة مشتركة.





وأسند رئيس اتحاد الغرف التجارية ملف الترتيب لإقامة مؤتمر عربي مشترك لدعم التجارة العربية والتبادل التجاري العربي لمحمد مهران بوضع خطة العمل والجهات التي ستشارك في المؤتمر من مناقشتها بشكل موسع واتخاذ الخطوات اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة.





وقال السفير محمد الربيع إن التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية أمر مهم لدعم التجارة العربية من خلال خطوات فعلية تؤدي إلي إفادة حقيقية علي المستوي الاقتصادي العربي، مشيرا إلي أن هذا التعاون يستهدف دعما حقيقيا للتعاون الاقتصادي العربي.





وقال محمد مهران إنه سيتم التخطيط لإقامة المؤتمر العربي بحيث يكون هادفا من خلال أجندة عمل من واقع متطلبات الدول العربية الاقتصادية المتبادلة وستشارك به كافة الدول العربي ويضم القطاعات المختلفة وليس قطاع المنتجات الجلدية فقط.





وكشف مهران أنه يتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والاتحاد العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية وبعض الاتحادات العربية لدعم التجارة والصناعة والاستثمارات العربية.