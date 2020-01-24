AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس اتحاد الغرف التجارية يبحث زيادة التبادل التجاري المصري العربي

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:30 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

بحث المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة سبل زيادة العلاقات الاقتصادية المصرية العربية في مختلف القطاعات.


جاء ذلك خلال زيارة السفير محمد الربيع  الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ومحمد كزارة الأمين العام للاتحاد العربي للمنتجات الجلدية بحضور سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ومحمد مهران عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة  ونائب رئيس الاتحاد العربي للمنتجات الجلدية ورئيس المكتب الإقليمي بجمهورية مصر العربية وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.


وتبادل الجانبان مناقشات حول زيادة التعاملات الاقتصادية العربية ودعم حجم التبادل التجاري العربي من خلال التحضير لإقامة مؤتمر عربي مشترك يضم ممثلين عن الصناعات المختلفة علي مستوى القطر العربي بحضور ممثلين عن الجهات المختلفة من القطاعين الحكومي والخاص.


وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلي ضرورة البحث عن طرق غير تقليدية لزيادة التعاملات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية في مختلف القطاعات من خلال منتديات ولقاءات تجمع الأطراف الاقتصادية من الدول العربية المختلفة.


وقال "العربي" إن اتحاد الغرف التجارية يبحث دائما عن كل ماهو جديد ويضيف لاقتصاد بلدنا وينميه ويطوره ويضيف أيضا للأطراف التي تتعاون معه بحيث تكون الاستفادة مشتركة.


وأسند رئيس اتحاد الغرف التجارية ملف الترتيب لإقامة مؤتمر عربي مشترك لدعم التجارة العربية والتبادل التجاري العربي لمحمد مهران  بوضع خطة العمل والجهات التي ستشارك في المؤتمر من مناقشتها بشكل موسع واتخاذ الخطوات اللازمة لاتخاذ هذه الخطوة.


وقال السفير محمد الربيع إن التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية أمر مهم لدعم التجارة العربية من خلال خطوات فعلية تؤدي إلي إفادة حقيقية علي المستوي الاقتصادي العربي، مشيرا إلي أن هذا التعاون يستهدف دعما حقيقيا للتعاون الاقتصادي العربي.


وقال محمد مهران إنه سيتم التخطيط لإقامة المؤتمر العربي بحيث يكون هادفا من خلال أجندة عمل من واقع متطلبات الدول العربية الاقتصادية المتبادلة وستشارك به كافة الدول العربي ويضم القطاعات المختلفة وليس قطاع المنتجات الجلدية فقط.


وكشف مهران أنه يتم دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين اتحاد الغرف التجارية والاتحاد العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية وبعض الاتحادات العربية لدعم التجارة والصناعة والاستثمارات العربية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الغرف التجارية: الصناعة المصرية تشهد طفرة ونسعى لزيادة الاستثمار بـ الصعيد

رئيس الغرف التجارية: مصر تمر بمرحلة نهضة صناعية كبرى وفرص استثمارية في مختلف القطاعات

تتضمن زيادة إرسال العمالة المصرية إلى ليبيا.. توقيع اتفاقية تعاون بين القاهرة وطرابلس

اتحاد الغرف التجارية يلتقي وفد الوحدة الاقتصادية لبحث زيادة التعاون العربي

غرفة القاهرة تبحث استثمارات مصرية بيلاروسية في قطاع الألبان

اتحاد الغرف التجارية يبحث توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين مصر والصين

ترشيحاتنا

إعلان صفقة القرن خلال ساعات.. تفاصيل خطيرة عن الخطة الأمريكية

شاهد.. محمد صلاح يعلن مفاجأة لجمهوره

شاهد.. أسعار الأجهزة الكهربائية بشارع عبد العزيز

لتبقى بخير في الدنيا والآخرة.. احرص على 5 أعمال

بشير التابعي يكشف حقيقة بيع لاعبي الزمالك "مباراة الستة" لـ الأهلي

صوت من العالم الآخر.. تعرف على التقنية التي جعلت مومياء مصرية تتحدث بعد 3000 عام من تحنيطها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها

الرائحة والفرشاة.. 5 أخطاء تفعلها يوميًا تدمر أسنانك

أنامل ذهبية.. ذوو الإعاقة ينسجون خيوط الابداع ويبهرون جمهور معرض الكتاب