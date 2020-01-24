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رياضة

فقرة ترفيهية في مران الأهلي على ملعب التتش

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:52 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خصص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة ترفيهية للاعبين، في انطلاقة مران اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الفقرة تناقل اللاعبين للكرة باليد بشكل ترفيهي، وذلك في إطار تخفيف الحمل البدني وتنويع الوحدات التدريبية؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي، في التاسعة من مساء بعد غدٍ الأحد، على استاد السلام في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة علي المقاولون بالدوري المصري 

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