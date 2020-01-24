مشكلات الاتحاد العام للكشافة والمرشدات على طاولة مناقشات شباب النواب.. الأحد

تشهد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، يوم الأحد مناقشة المشكلات والعقبات التي تواجه الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، خاصة وأن مصر ستقوم باستضافة المؤتمر الكشفي المقرر إقامته في أغسطس 2020، مع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب صلاح عياد، بشأن إيجاد حلول لبيت الشباب والاهتمام بجميع الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح.





ويوم الاثنين، يناقش الأعضاء طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سحر عتمان، بشأن: توفير اعتماد مالي لمركز شباب قشا - مشتول السوق - وذلك لإحلاله وتجديده، وبناء سور خارجي له، وتوريد حديقة أطفال وصالة جيم، وصرف على أوجه أنشطة المركز، إشهار مركز شباب الصحافة مشتول السوق – الشرقية – حتى تتمكن الوزارة من توفير الدعم اللازم لتشغيله، توفير الدعم المالي اللازم لتطوير مركز شباب دهمشا مشتول السوق – الشرقية، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تنجيل وإنارة ملاعب مراكز الشباب المتوقفة منذ ثلاث سنوات مركز ملوي- محافظة المنيا، وطلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد عمارة، بشأن تطوير مراكز الشباب في مدينة الدلنجات محافظة البحيرة.





ويوم الثلاثاء، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائب وجيه حسين أباظة، بشأن التنسيق ما بين وزارتي الشباب والرياضة، والبيئة لتنظيم الرحلات المدرسية الحكومية إلى المحميات الطبيعية، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة نانسي نصير، بشأن عدم وضوح الرؤية الخاصة بالتوسع في منح شركة استادات بمحافظة السويس حق إدارة عدد حوالي 9 مشاريع دفعة واحدة، وغياب دور وزارة الشباب والرياضة، و طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عمرو كمال، بشأن الإعانات المقدمة لمراكز الشباب والأندية الرياضية بدائرة محرم بك الإسكندرية، سواء كانت مالية أو أدوات رياضية، وخاصة الإهمال الموجود بمركز شباب نادي الصيد.