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برلمان

الأحد.. البرلمان يناقش عدم التزام الإعلاميين بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:24 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

تشهد لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019".


ويوم الاثنين، يناقش الأعضاء قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019".


وتشهد لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جليلة عثمان، بشأن عدم الإعلان عن وظائف شاغرة بوزارة الثقافة منذ أكثر من عامين، وطلب الإحاطة المقدم من  النائب جمال كوش، بشأن نشر القيم الإنسانية والنبيلة وروح التعاون بين الناس من خلال البرامج التليفزيونية.


ويناقش الأعضاء  طلب الإحاطة المقدم من النائب جليلة عثمان، بشأن عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقًا لقانون إنشائها - حسبما ورد بطلب الإحاطة، وطلب الإحاطة المقدم من  النائب نادية هنري بشارة، بشأن: قيام الخبراء والأكاديميين في مجال الآثار بتضليل الرأي العام والإعلان عن اكتشافات غير حقيقة أو تم الإعلان عنها منذ سنوات، وما يتم من خطوات بشأن نقل حمام تل الحير بمحافظة شمال سيناء لمتحف شرم الشيخ.


ويوم الثلاثاء، يناقش الأعضاء طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين: سليمان وهدان، وتامر عبدالقادر، بشأن إعلان شركة فرصنا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يمنع ويقلل فرص الاستثمار في المحافظات الحدودية وبخاصة الوادي الجديد،  طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائب جمال كوش، بشأن عدم قيام الجهات المعنية بإعداد كتيب يجمع كل المشروعات القومية التي قام السيد رئيس الجمهورية بالإعلان عن انتهائها وفوائدها وعائدها الاقتصادي.

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